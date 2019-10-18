122.5 ألف مكالمة استقبلها مركز اتصال «كهرباء الشارقة» خلال 9 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة أكثر من 122500 ألف مكالمة خلال الفترة من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، للاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الهيئة والإجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات وتقديم المقترحات والبلاغات.

تواصل

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: «أن الهيئة تسعى باستمرار للتواصل مع المشتركين والتعرف على متطلباتهم وتلبيتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة فتح قنوات اتصال مستمرة وعلى مدار الساعة مع المشتركين».

وأشار إلى أن مركز الاتصال بالهيئة يعتبر ركيزة أساسية في التواصل مع المشتركين، وتعمل الهيئة باستمرار على تطويره وفق أفضل المواصفات العالمية، وتم توفير خدمة جديدة بمركز الاتصال من خلال التواصل عبر الواتس أب على الخط الساخن «800sewa - 8007392»، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي للتيسير على المشتركين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

كما تعمل الهيئة على تطوير العمليات التشغيلية والفنية، ومراقبة الشبكة الكهربائية وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها من خلال إجراء جميع المناورات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

تفصيل

كشف شريف الأحمد مدير إدارة مركز الاتصال في هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن أن المركز يستقبل متوسط حوالي 455 مكالمة يومياً تتنوع ما بين المقترحات والشكاوى والاستفسارات وتحديث البيانات، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مركز الاتصال، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية