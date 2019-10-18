أمل القبيسي تستعرض جهود تمكين المرأة والشباب

المصدر: صربيا - بلغراد

ترأست معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الصربية - بلغراد، الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان «عدم إغفال أحد في التمثيل السياسي: الحصص الجندرية وحصص الشباب».

وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة والشباب ارتكزت على أسس راسخة منذ تأسيس الدولة، من خلال الدستور والقوانين، ورؤية القيادة والاستراتيجيات الوطنية في الدولة التي تراعي المرأة والشباب.