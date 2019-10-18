ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة خالد المزكي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له خالد راشد علي المزكي الشامسي.

وأعرب سموه - خلال زيارته مساء أمس خيمة العزاء المقامة بمنطقة الظيت في رأس الخيمة - عن خالص تعازيه ومواساته للإعلامي منذر علي المزكي الشامسي في وفاة ابن أخيه، ولوالد الفقيد وأعمامه وذويه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين.