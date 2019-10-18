«الصحة» تعزز التوعية بعدوى المستشفيات

المصدر: الشارقة-البيان

نظمت اللجنة المركزية لمنع ومقاومة العدوى في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً، ورشة عمل حول العدوى المكتسبة بالمستشفيات، بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، بمشاركة 41 متدرباً من منسقي ضبط العدوى وعدد من الأطباء، ورؤساء لجان منع ومقاومة العدوى في مستشفيات الوزارة.

وتهدف الورشة التي استمرت على مدار 4 أيام إلى تبادل المعرفة والخبرات والمهارات في مجال تقصي وضبط العدوى في المستشفيات. وقد تناول المتحدثون مواضيع مختلفة محورها طرق رصد وتقصي العدوى داخل المستشفيات بناء على المعايير العالمية، واطلع المشاركون على أنظمة الرصد والتقصي المتبعة في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.

ترصد العدوى

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات أن معدل العدوى المكتسبة في المستشفيات بالدولة ضمن أقل المعدلات العالمية، نظراً لإدراج منع العدوى ضمن أولويات قطاع المستشفيات.

مشيراً إلى أن التحكم بمكافحة العدوى من أبرز التحديات الصحية التي تواجه المنشآت الصحية، ونحرص على تدريب الكوادر الطبية على أساليب الوقاية من حدوث العدوى وترسيخ مفاهيمها، وتطبيق المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات بالدولة، بالإضافة للسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المنظمات العالمية. مشيداً بالخبرة المتميزة للمؤسسات الصحية في السعودية ولاسيما التابعة للحرس الوطني في مجال مكافحة عدوى المستشفيات.