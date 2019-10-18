مليونا مراجع للعيادات الخارجية لـ«صحة»

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

كشف الدكتور عمر الجابري، المدير التنفيذي الطبي للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن أكثر من مليوني مريض راجعوا العيادات الخارجية خلال العام الماضي في المراكز والعيادات التابعة لشركة صحة على مستوى إمارة أبو ظبي.

فيما نفّذت الخدمات العلاجية نحو 387 ألف تطعيم لمختلف الفئات، بما فيها تطعيمات الأنفلونزا وجدول تطعيمات الأطفال الروتينية وتطعيمات الحج والعمرة وبرامج المسافرين.

فعاليات

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر أبوظبي الثالث للرعاية الصحية الأولية الذي تنظمه الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في المركز الوطني للمعارض ويستمر حتى يوم غد، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من داخل الدولة وخارجها، إذ يستعرض المؤتمر، الذي يستقطب ما يزيد على 160 باحثاً ومختصاً من أبرز علماء طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية من داخل الدولة وخارجها، مستجدات الطب في مختلف التخصصات الطبية.

توسع

وقال الدكتور عمر الجابري: «إن العيادات الخارجية بصدد التوسع في خدماتها خلال الفترة المقبلة من خلال إضافة تخصصات الأمراض النفسية واكتشاف علامات الإدمان في العيادات والمراكز الأولية في إمارة أبوظبي البالغ عددها 38 مركزاً وعيادة على مستوى الإمارة».

وأضاف: «سيتم دعم المراكز والعيادات الصحية باختصاصيين نفسيين للأمراض النفسية الشائعة، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، لا سيما الأمراض النفسية الناجمة عن أمراض مزمنة كالاكتئاب والقلق».