افتتاح الموقع التشغيلي السادس لبنك الطعام في أم القيوين

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، افتتاح الموقع التشغيلي السادس لبنك الطعام الإماراتي، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بحضور المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي ونائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام وعدد من كبار المسؤولين ومديري الجهات الحكومية في الإمارة.

مذكرة تفاهم

تضمن حفل الافتتاح الذي جرى، أمس، بقاعة الاتحاد توقيع مذكرة تفاهم مع ثلاث من الشركات الغذائية الكبرى التي تسهم بالإمدادات الغذائية للبنك، كما تم تبادل الدروع بين الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا وداوود الهاجري، بالإضافة إلى توزيع وجبات الطعام بعد الافتتاح على عدد 40 من العمال، كونه رمزاً للتدشين الفعلي للبنك.

توسيع

وقال داوود الهاجري: إن الفرع الذي تم افتتاحه في أم القيوين يعتبر الفرع السادس للبنك في غضون 30 شهراً من انطلاق فرعه الأول في دبي، ونحن ماضون في توسيع خريطة البنك إلى مختلف ربوع الوطن، حيث يجسد بنك الطعام إحدى مبادرات «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وتم إطلاقه في 2017 بهدف جمع فائض الطعام وتوزيعه على المحتاجين وتقليل هدر الطعام، ضمن منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية، والتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام بإشراف الجهات المعنية المختصة، والقيام بتوزيعه داخل وخارج الدولة، بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية.

ومن جانبه قال راشد الحمر مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية: إن المؤسسة تمتلك سيارتين مبردتين، إضافة إلى تجهيز سيارة كبيرة مبردة قريباً، للتعامل مع عملية توزيع إمدادات بنك الطعام وتوصيل الخدمة للعديد من الأسر المستفيدة.