«سيدات الشارقة» يختتم «الملتقى الوردي» بحضور 400 مشاركة

المصدر: الشارقة - البيان

بمشاركة أكثر من 400 سيدة من مختلف إمارات الدولة، اختتم نادي سيدات الشارقة فعالية «الملتقى الوردي»، التي نظمها خلال الفترة من 10- 12 من أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز وعي السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتحفيزهنّ إلى اتباع أنماط حياة صحيّة، من خلال سلسلة من الفحوص المجانية.

والجلسات النقاشية والورش التفاعلية التي قدمها نخبة من اختصاصيات التغذية والصحة والمدربات.

وجاءت الفعالية التي أقيمت تحت شعار «قلوب متفائلة صحة متكاملة»، بالتعاون مع مبادرة القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي حول سرطان الثدي، بالتزامن مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وتضمن الملتقى برنامجاً متكاملاً للتوعية بسرطان الثدي، منها الفحوص المجانية، وتصوير الثدي بالأشعة السينية (ماموغرام) التي قدمتها مبادرة القافلة الوردية، وحصص في اللياقة البدنية قدمها مركز لياقة 180 التابع للنادي، ومسابقات في التجديف المائي، قدمها فريق المجمع الرياضي على شاطئ النادي.

إضافة إلى سباق الدراجات الهوائية في منطقة اللعب الخارجية. كما تضمن الملتقى جلسات ناقشت أهمية الفحص المبكر، وجلسة العناية بالشعر قدمها بوتيك أوركيد للجمال، فيما قدم مستشفى القاسمي ورشة تفاعلية عن العناية بالصحة وأهمية الفحوص المبكرة، وجلسة نقاشية عن التغذية السليمة وأثرها في الصحة، قدمتها طبيبة الأسرة الدكتورة ندى الملا.

كما قدّم مركز كولاج للمواهب العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال، منها الزومبا الوردية، والسينما الخارجية، وعرض سحري، وسحوبات على جوائز قيمة، والعديد من المأكولات الصحية.