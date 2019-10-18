« العليا لانتخابات استشاري الشارقة» تدعو خورفكان إلى المشاركة الفاعلة

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في المركز الثقافي بمدينة خورفكان، والمخصصة للمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، ندوتها التعريفية الرابعة بمشاركة كل من أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، وفاطمة المغني النقبي عضو سابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وحضر الندوة الدكتور راشد عرب النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وطالب صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ودعت آخر ندوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المواطنين والمواطنات إلى أهمية المشاركة البرلمانية الفاعلة في هذا الحدث المهم، الذي يأتي وفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.