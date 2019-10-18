فعالية توعوية للوقاية من السرطان بمنتزه بوابة ياس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية الشهامة مساء أمس فعالية توعوية في منتزه بوابة ياس ـ جنوب وتستمر ثلاثة أيام بهدف توعية الجمهور بمرض السرطان وطرق الوقاية منه والحد من مخاطره، وذلك تزامناً مع حملة الوقاية من السرطان في دولة الإمارات التي تنظم في شهر أكتوبر من كل عام.

وتدعو بلدية مدينة أبوظبي زوار منتزه بوابة ياس للاستمتاع بالكثير من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للفعالية التي ستقام على مدى 3 أيام، وكذلك الورش التوعوية والفحوصات الطبية التي ستجرى مجاناً للجمهور عبر العيادات المتنقلة للشركاء الاستراتيجيين. وسوف تتضمن الفعالية كذلك العديد من الفقرات التنافسية التشويقية المتنوعة التي ستقام بين الجمهور على مسرح الفعالية ومناطق ورش الأطفال.