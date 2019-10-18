لجنة المرأة الدبلوماسية الكويتية تشيد بدعم الشيخة فاطمة للإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، بلجنة المرأة الدبلوماسية الكويتية أثناء زيارتها لمقر الاتحاد أمس.

وقالت نورة السويدي إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تتابع باستمرار أنشطة المرأة في الإمارات وتعمل دائماً على توفير كل الفرص لها وقد أثبتت المرأة الإماراتية نجاحاً باهراً في مختلف القطاعات التي تعمل بها.

وأضافت أن الاتحاد النسائي يعمل على مراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة بهدف تنمية وتطوير قدراتها لخدمة مجتمعها، مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي يحرص على تأهيل المرأة في المجالات كافة.

وأشاد وفد لجنة المرأة الدبلوماسية الكويتية بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والعمل على تمكينها وريادتها في دولة الإمارات، وقال إن الاتحاد النسائي العام يقوم بدور مهم في وضع الخطط والبرامج التي تؤهل المرأة الإماراتية لأخذ دورها في المجتمع وقد تحقق لها ذلك ووصلت إلى أرفع المناصب في الدولة.

واستقبلت أحلام اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام وفد اللجنة الدبلوماسية الكويتية، ثم قام الوفد ترافقه موظفات من الاتحاد النسائي بجولة في قاعة الجوهرة.

حيث اطلع على الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من الملوك والرؤساء ومن المؤسسات والجهات المحلية والدولية تكريماً لها وتقديراً لدورها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها.

كما زار الوفد أقسام الاتحاد والمعرض الدائم لإدارة الصناعات التراثية والحرفية والذي يهدف إلى إبراز تراث دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة عليه من الاندثار.

ويتكون المعرض من عدة أقسام متنوعة تعكس أنماط الحياة المختلفة ومناحي الحياة اليومية قديماً مثل قسم البدو ممثلاً في الخيمة ومستلزمات الحياة اليومية.

واختتمت الزيارة بتكريم لجنة المرأة الدبلوماسية الكويتية للاتحاد النسائي العام وتقديم درع له تقديراً لجهوده ودعمه للمرأة الإماراتية.