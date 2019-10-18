خيرية الشارقة تغيث متضرري السيول في السودان

المصدر: الشارقة - وام

سيّرت جمعية الشارقة الخيرية حملة إغاثية عاجلة لإغاثة متضرري السيول والأمطار في السودان.

شملت الحملة الإغاثية حزمة من المواد الغذائية والعلاجية تم توزيعها على الأسر المتضررة في العديد من القرى والمناطق بالخرطوم وولاية النيل الأبيض.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية بادرت إلى تسيير حملة إغاثية لإغاثة المتضررين في المناطق التي ضربتها السيول بجمهورية السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة.

حيث تضمنت المساعدات التي تم توزيعها بإشراف مكتب الجمعية في الخرطوم حزمة من المواد الغذائية استفادت منها قرابة 1050 أسرة من سكان محلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض.

إغاثة علاجية

وتابع: إن برنامج الحملة تضمن كذلك إغاثة علاجية بتوزيع المواد الصحية التي استهدفت القضاء على الحشرات المسببة لأمراض الملاريا إلى جانب تطعيم نحو 2000 شخص للتحصين ضد أمراض الملاريا والتيفوئيد والحميات المجهولة والتهاب الكبد الوبائي..

مشيراً إلى أن هذه المساعدات تستهدف بالدرجة الأولى استقرار الإنسان وتخفيف حدة الأمراض المعدية التي تنتشر إبان اجتياح السيول والأمطار الغزيرة وتوعية المجتمعات بطرق الوقاية من الأمراض وتعريفهم بمخاطر السيول ونتائجها وآثارها على صحة الفرد.

وقدّمت الأسر المستفيدة شكرها وتقديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمعية الشارقة الخيرية لما قدمته من مساندة ودعم يليق بعلاقة الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، ما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية وجهودها المستمرة في دعم المحتاجين والمتضررين.