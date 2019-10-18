سيناتور أمريكي سابق: «الشارقة الإنسانية» نموذج في خدمة أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة- وام

عبّر السيناتور الأمريكي السابق توم هاركين عن احترامه وتقديره الكبيرين للخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وفق أفضل الممارسات العالمية لطلابها من أصحاب الهمم واحترافية العاملين فيها واهتمامهم بأدق التفاصيل الكفيلة بتقديم أفضل النتائج.

وقال إن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية نموذج عالمي في خدمة أصحاب الهمم، ومن الواضح حرصها على احتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم مشيداً بمستوى التعليم والتدريب، الذي تقدمهُ لهم بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيزِ قدراتهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها، صباح أمس، السيناتور الأمريكي السابق توم هاركين والدكتور جورج هاغرتي رئيس كلية بيكن بفلوريدا ضيفاً بمؤتمر «لحياة أفضل» الذي نظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث كانت في استقبالهما والوفد المرافق منى عبدالكريم اليافعي مديرة المدينة وعدد من مديري الأقسام والمسؤولين.

تنمية القدرات

وقال الدكتور جورج هاغرتي: إن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى المدينة ولا شك في أن ما رآه في مدرستي الأمل للصم والوفاء لتنمية القدرات جدير بكل احترام وتقدير.

وتحدث رئيس كلية بيكن بفلوريدا عن جودة الخدمات في الفصول التعليمية ومواكبتها لأحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال مشيداً بإخلاص العاملين فيها لعملهم النبيل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

بدورها، قالت منى عبدالكريم اليافعي: إن هذه الزيارة تأتي في إطار تنمية علاقات المدينة المحلية والدولية وفق أفضل الممارسات العالمية وإتاحة الفرصة أمام ضيوفها للاطلاع على تجربتها الرائدة في احتواء ومناصرة وتمكين أصحاب الهمم.