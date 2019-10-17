سفارة الإمارات في بيروت تنصح المواطنين بتفادي أماكن المظاهرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أهابت سفارة الدولة من مواطني الإمارات المتواجدين في العاصمة اللبنانية بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.

جاء ذلك في تغريدة لسفارة الدولة عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها: نظراً للأوضاع الراهنة، تهيب سفارة الدولة في بيروت من مواطني الدولة المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.

كما تمنت السفارة من المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي التوجه للمطار بشكل مبكر تحسباً لقطع بعض الطرق المؤدية إليه.

وكان مئات من اللبنانيين تظاهروا مساء الخميس بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.