"الجواز الإماراتي" يكسر قيود التأشيرة مع 6.9 مليارات نسمة من سكان الأرض

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

أضاف جواز السفر الإماراتي نقطة إعفاء جديدة من التأشيرة المسبقة بعد أن حصل على إعفاء التأشيرة المسبقة من جمهورية كيربياتي مؤخرا، مكنته من تعزيز صدارته في المركز الأول بفارق 9 إعفاءات عن المركز الثاني ودخول 179 دولة حول العالم «119 دولة بدون تأشيرة و60 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول» وذلك بعد تحديث بيانات المؤشرة خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب إحصائيات المؤشر العالمي فإن الجواز الإماراتي أصبح يمكّن حامله حاليا من التعامل الحر بدون قيود التأشيرة مع نحو 6.9 مليارات نسمة من سكان 179 دولة حول العالم من أصل 7.5 مليارات نسمة من سكان الأرض.

ووفقاً للمؤشر العالمي التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، والذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، فإن الجواز الإماراتي بعد تاريخ 23 أكتوبر الجاري وهو موعد سريان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع جمهورية كيربياتي سيقلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 9.5% من دول العالم أو ما يعادل 19 دولة فقط.

وبحسب اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كيريباتي والتي تم توقيعها في 23 سبتمبر الماضي، أصبح بإمكان مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى كيريباتي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتباراً من 23 أكتوبر الجاري لمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

وأشار مؤشر «باسبورت إندكس»، إلى أن القفزات السريعة التي حققها جواز السفر الإماراتي منذ صعوده إلى المركز الأول في مطلع ديسمبر عام 2108 بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني الـ 48 للدولة، عززت صدارته في المرتبة الأولى بـ 12 إعفاء جديداً منذ مطلع عام 2019 ليصّعب المنافسة على جوازات السفر الأخرى في المراكز العشرة الأولى، وينفرد حاليا بفارق 9 إعفاءات عن المركز الثاني في المؤشر وبفارق 20 إعفاءً عن المركز العاشر، مما يصعب منافسته خلال السنوات المقبلة.

وبحسب «باسبورت إندكس» يحتاج الجواز الإماراتي العادي حاليا لـتأشيرات مسبقة من 19 دولة حول العالم (والبالغ عدد سكانها مجتمعة 650 مليون نسمة)وهي: أفغانستان، الجزائر، بليز، بوتان، الكاميرون، اريتريا، غانا، العراق، جاميكا، ليبيا، بورما، كوريا الشمالية، غينيا الجديدة، بيرو، ترينداد وتوباكو، تركمانستان، الولايات المتحدة الأمريكية، فينزويلا.

يشار إلى أن جمهورية كيريباتي التي اصبحت عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في عام 1999وهي عبارة عن ارخبيل يقع في المحيط الهادي الأوسط الاستوائي بالقرب من استراليا، ويتكون من 32 جزيرة تزيد مساحتها على 800 كيلو متر متربع بما فيها الجرز المكونة للعاصمة «تاراوا» ويتجاوز تعداد السكان حاليا حوالي 105 ألف نسمة.