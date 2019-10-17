تنويه مهم من وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن دخول القوارب الأجنبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نوهت وزارة التغير المناخي والبيئة بأنه إشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن دخول قوارب أجنبية للدولة، فإن دخول القوارب يتم وفق تصاريح من الجهات المعنية وتخضع لكافة الإجراءات اللازمة في عمليات الدخول وتداول المنتجات السمكية.

وأكدت أن الجهات المعنية تؤدي دورها التنظيمي الرقابي على أكمل وجه.

ودعت الوزارة الجمهور إلى عدم الاعتماد على الرسائل المغلوطة ونشرها تلقائيا ونحذر من خطورة الانسياق وراء الشائعات والمعلومات الخاطئة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. وتجدد الوزارة دعوتها للجمهور بالتواصل على الرقم المجاني 8003050 في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.