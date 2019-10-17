إعفاء مستثمري "عجمان الإعلامية الحرة" من إلزامية الإشتراك بنظام "الهوية والجنسية"

المصدر: وام

أصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة ، قرارا بإعفاء مستثمري المدينة من الضمان الإلزامي للإشتراك في النظام الإلكتروني التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والذي كان أحد الشروط الإلزامية للمستثمرين سابقا.

وأكد الشيخ عبد العزيز النعيمي سعي المدينة لأن تكون بيئة جاذبة للمستثمرين من رواد الأعمال والمؤثرين والمبدعين، من خلال تخفيض الإجراءات والتكاليف المادية والتعاون مع شركاء المدينة على تذليل العقبات وتيسير كل الشروط والمعوقات أمام مشاريعهم المستقبلية".

وقال إن استراتيجية مدينة عجمان الإعلامية الحرة تنطلق من كونها حاضنة للمستثمرين ، وبيئة متناسقة ومحترفة تجمع المؤسسات والشركات تحت مظلتها ، مشيرا إلى أن المدينة استطاعت أن تخلق فرصا استثمارية متنوعة ، من خلال حوافزها الجديدة التي جعلت منها وجهة استثمارية رائدة ومنطقة أعمال حرة عالية المستوى .

يذكر أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة تعد من أحدث المناطق الإعلامية الحرة في الإمارات اتخذت خطوات استثنائية خلال الفترة الماضية ، عززت مسيرتها التنافسية والريادية ، ما جعلها تبرز بقوة على خارطة الاستثمارات الإعلامية وتوفر باقات تجذب المستثمرين ، وتلقى قبولا واسع النطاق من قبل الهيئات التجارية ورجال الأعمال ومراكز الاستثمار العالمية على حد سواء.