شرطة دبي و«الصحة» تلبيان نداء والدة طفلة السكري

المصدر: دبي - البيان

تفاعلت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الصحة، مع قضية طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تعاني مرض السكري، كانت والدتها قد اتصلت بالبث المباشر تشتكي عدم وجود ممرضة مُختصة للتعامل الأمراض المزمنة في الروضة التي تدرس طفلتها بها، وتواصلت شرطة دبي مع المسؤولين في وزارة الصحة.

حيث أمر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بتوفير ممرضة مرافقة للطفلة مؤهلة للتعامل مع الأمراض المزمنة مع كل المعدات التي تحتاج إليها.

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، أن شرطة دبي قررت التحرك بناءً على دورها المجتمعي في التعامل مع حالة الطفلة بعد سماع شكوى والدتها عبر أحد برامج البث المباشر، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على العمل على إسعاد أفراد المجتمع إلى جانب قيامها بدورها المهم في تعزيز الأمن والأمان له.

وأضاف: «شرطة دبي تواصلت مع المسؤولين في وزارة الصحة وعلى أعلى المستويات، ووجدت الأبواب مفتوحة، إذ تعهّدت الوزارة بتوفير ممرضة مرافقة للطفلة في الروضة مع المعدات كافة». وكانت والدة الطفلة قد أكدت، عبر البث المباشر، أن الروضة أبلغتها بعدم وجود ممرضة مؤهلة للتعامل مع الأمراض المزمنة، وإعطاء إبرة السكري لها.

والمتابعة المستمرة لحالتها الصحية في حال ارتفاع منسوب السكر أو انخفاضه، وبالتالي عدم تحمّلها المسؤولية عن إعطاء الإبر للطفلة والمراقبة المباشرة لها، مقترحةً على الوالدة استقبالها بشرط واحد، وهو ملازمة لها أو مرافق بشكل يومي، وهو ما يتطلب غيابها أو غياب المرافق عن عمله.