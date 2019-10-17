«نيابة دبي» تُطلع القنصليات على أفضل الممارسات القضائية

المصدر: دبي - البيان

عقدت النيابة العامة في دبي لقاءً تثقيفياً لممثلي مجموعة من القنصليات الدبلوماسية العامة العاملة في إمارة دبي، بهدف إطلاعهم على نبذة شاملة عن القوانين والإجراءات النيابة العامة بدبي والتحديثات التي طرأت، وجهود النيابة في تطبيق أفضل الممارسات القضائية، وتطوير أنظمتها وعملها وعلاقاتها مع المؤسسات والهيئات الأخرى.

ورحّب مسؤولو النيابة العامة في دبي بممثلي القنصليات في الإمارة، إذ حضر اللقاء المستشار الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام، والمستشار الدكتور خالد الجنيبي، رئيس نيابة أول، والمستشار الدكتور محمد الكيومي، رئيس نيابة مساعد في النيابة العامة في دبي، وحضره أيضاً ممثلون عن قنصليات: المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وبنغلاديش، وسريلانكا، وماليزيا، وتايلاند، ونرويج، وكندا وأستراليا، ونيوزيلندا، وإيرلندا، وهولندا، وغيرها.

واستمع ممثلو القنصليات لشرح وافٍ عن إجراءات النيابة العامة وكيفية إنجاز القضايا، ومستجدات التطورات التقنية في العمل القضائي.

وتطرق اللقاء إلى طريقة سير الإجراءات القضائية في النيابة العامة بدبي، ولمحة عن التطبيقات القضائية الجديدة، إضافة إلى القضايا والحالات المرتبطة بالبعثات الدبلوماسية ومسارات العلاقة مع تلك البعثات فيما يخص القضايا المتعلقة برعاياها، وسبل تطوير وتحسين هذه العلاقة، ورؤية النيابة وخططها لتقليص الإجراءات والروتين في هذا الصدد.

وأكد المتحدثون سعي النيابة العامة في دبي لتبسيط وتسهيل جميع إجراءاتها، وإنجاز المعاملات بسرعة وسهولة، وحرصها على رضا المتعاملين من الجنسيات كافة.

وتبادل مسؤولو النيابة العامة في دبي الحديث والنقاش مع ممثلي القنصليات العامة في الإمارة في عدد من القضايا والأمور المشتركة، والمقترحات المبلورة لتطوير تلك العلاقة القائمة بين النيابة العامة في دبي والقنصليات العامة في الإمارة، وتحسين سبل الخدمات المقدمة لرعاياهم، وأجابوا عن أسئلتهم وإشكالاتهم.