جمعية توعية ورعاية الأحداث تبحث تنظيم حملات توعوية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع 56 للجمعية للدورة السابعة، الذي عقد بمقر الجمعية، والذي بحث تنظيم حملات توعوية ونقاشية.

واستعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها: التصديق على محضر الاجتماع السابق.

كما بحث الاجتماع، المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي تقيمه المنظمة العالمية لحماية الطفل بدولة الكويت الشقيقة.

واطلع المجتمعون على تقرير مفصّل، قدمه الدكتور منصور العور حول برنامج ريادة الأعمال وعلوم التكنولوجيا، الذي نظمته الجمعية، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، خلال العطلة الصيفية.

وبحث الاجتماع تنظيم حملات توعوية ونقاشية، واختيار عناوين ومحاور بارزة، تهم المجتمع وترتبط بالعلاقات الأسرية والمجتمعية، وتنظيم مسابقة توعوية بالتعاون مع شرطة أبوظبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في اليوم الوطني 48، وتنظيم ملتقى توعوي اجتماعي، بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين في خورفكان.

حضر الاجتماع كل من سلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، والدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور سيف الجابري رئيس لجنة البحوث والدراسات، والدكتور خليفة السويدي رئيس لجنة الإبداع والابتكار، وبدرية الياسي رئيسة اللجنة التربوية، وموزة الشومي رئيسة اللجنة الثقافية، وهيام عامر الحمادي مشرف وممثل فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية.