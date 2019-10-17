مذكرة لتعزيز التعاون بين شرطة دبي وجمعية المدققين

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة في مجالات الحوكمة والعمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي.

ووقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعن جانب جمعية المدققين الداخليين في الإمارات عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وسامية آل يوسف المدير العام في جمعية المدققين الداخليين، وأيمن الصاحب المدير التنفيذي في مؤسسة غسان الصاحب محاسبون وقانونيون.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها المساعدة في وضع إطار للحوكمة، وتأسيس استراتيجية تحالفية بين شرطة دبي والجهات الرقابية والتشريعية في مجال التدقيق، والعمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي إلى جانب العمل على توفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو وتطوير مهنة التدقيق الداخلي وتوطين هذه المهنة. كما وتنص المذكرة على التعاون والمشاركة في الفعاليات ذات العلاقة بمهنة التدقيق والعمل مع الجمعية على تقديم الخبرات والكوادر المتاحة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتدقيق الداخلي لكلا الطرفين. وبموجب المذكرة ستقدم الجمعية خصومات على التسجيل في عضويتها لموظفي شرطة دبي.