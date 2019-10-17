«الوطني للأرصاد» يناقش استراتيجية شبكة الرادارات في دول «التعاون»

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف المركز الوطني للأرصاد الورشة الفنية لرادارات الطقس في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية، وأحوال الطقس بين دول المنطقة، وتسعى إلى تطوير خطة استراتيجية إقليمية لشبكة الرادارات لمعالجة القضايا الفنية المشتركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتهدف الورشة إلى زيادة فعالية آلية الإنذار المبكر لحالة الطقس في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق تعزيز قواعد بيانات الرادارات.وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية حديثة في رصد أحوال الطقس ما رسخ مكانتها الرائدة في عمليات الرصد والتنبؤات والتحليل والإنذار.».