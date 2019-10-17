«تدوير» تستضيف ورشة عمل حول إدارة النفايات الغذائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات ـ تدوير، ورشة عمل حول إدارة النفايات الغذائية، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى تحقيق نسبة صفر نفايات، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات الغذائية، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتطوير وتطبيق أنظمة وبرامج مستدامة ومتكاملة.

وشهدت الورشة التي عقدت في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي مشاركة العديد من الخبراء من الهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومشغلي سلاسل المطاعم والمنظمات غير الحكومية، وناقش خلالها المشاركون التحديات والفرص المتعلقة بالحد من ممارسات هدر الطعام. كما تناولت الورشة مواضيع حيوية ومهمة، شملت تحديد المصادر الرئيسة لنفايات الأغذية، والإجراءات اللازمة لخفض مستوى هذه النفايات.