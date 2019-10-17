الإمارات تشارك في اجتماع نواب العموم والمدّعين العامّين بـ «دول التعاون»

المصدر: دبي - البيان

ترأس المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات وفد الدولة المشارك في الاجتماع الحادي عشر لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط، وضم الوفد المشارك بالاجتماع المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، ومحمد مبارك الريامي مدير إدارة تقنية المعلومات وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام، وتركي الشعيبي نائب مدير مكتب النائب العام.

وتناول الاجتماع مُناقشة عآلية وضوابط اختيار أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ‏وآلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام.