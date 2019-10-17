فتح الباب لاستقبال طلبات حجز المخيمات الشتوية بدبي

المصدر: دبي - البيان

انتهت بلدية دبي من إعداد وتجهيز المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقة العوير في دبي، إيذاناً ببدء الموسم السابع خلال شهر نوفمبر القادم، ويمتد لستة أشهر تنتهي في أبريل 2020.

حيث بدأت أمس باستلام طلبات الحصول على المخيمات.

وأهم ما يميز هذا الموسم هو التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في منطقة المخيمات الشتوية لتكون «المخيمات الشتوية لعام 2019 صديقة لأصحاب الهمم بامتياز»، من خلال تهيئة المداخل والمخارج بمواصفات خاصة لتسهيل حركتهم وإعطاء أولوية الحجز لهم ضمن مقدمة المخيمات.

إضافة إلى تخصيص مواقع لتمكين أصحاب المحلات التجارية من تقديم الخدمات لمرتادي المخيمات، وتأمينها بكافة الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك لضمان قضاء أوقات سعيدة وسط الطبيعة خلال موسم الشتاء، والذي يتميز بصفاء الجو وانخفاض درجة الحرارة بشكل يبهج الجميع، ويشجّع الجمهور على الاسترخاء في المناطق البرية.

من ناحية أخرى، تم تخصيص مخيمات للدوائر الحكومية في دبي، والتي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة لإسعاد موظفيها والترفيه عنهم، كما حرصت بلدية دبي على إسعاد موظفيها بتخصيص مخيمات شتوية ذات مواصفات عالية ومجهزة بكافة الاحتياجات والمتطلبات، بهدف الترفيه على موظفيها وتخفيف ضغوط العمل وخلق بيئة ملائمة لعقد جلسات العصف الذهني.

استعداد

علماً بأن منطقة المخيمات الشتوية تتمتع بجاهزية عالية ومستعدة لاستقبال زوارها، وذلك بعد التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية، وفي هذا السياق توجّه بلدية دبي الشكر والتقدير لشركائها الاستراتيجيين لدورهم البارز في تهيئة وتجهيز وتأمين مواقع المخيمات، وتخص بالذكر كلاً من القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

الجدير بالذكر، أن هناك ضوابط واشتراطات لاستخدام المخيمات الشتوية، وذلك لضمان عدم حدوث أي إزعاج أو حوادث خلال فترة التخييم، ومنها أن يكون الغرض من المخيم الاستخدام الخاص والمؤقت فقط لطالب التصريح.