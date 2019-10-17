اللجنة العليا لانتخابات «استشاري الشارقة» تستعرض ضوابط وتعليمات الحملات

المصدر: الشارقة - البيان

التقى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في حضور أحمد سعيد الجروان عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، برؤساء وأعضاء الدوائر الانتخابية في إمارة الشارقة، وذلك مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في العشرين من شهر أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وشمل الحضور ممثلي الدوائر الانتخابية في كل من مدينة الشارقة ومدينة الذيد ومنطقة الحمرية ومنطقة مليحة ومنطقة المدام ومنطقة البطائح ومدينة دبا الحصن ومدينة كلباء ومدينة خورفكان، بجانب حضور أعضاء لجنة إدارة الانتخابات.

وفي بداية الاجتماع، أشاد المستشار الدكتور منصور بن نصار بجهود اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري وبأدوارها وما تبذله من عمل متواصل لإنجاح الانتخابات التي تشهدها إمارة الشارقة في دورتها الثانية، معرباً عن تقديره لرؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية التسع في إمارة الشارقة على ما قدموه ويقدمونه من جهد ملموس وتواصل مجتمعي وتجهيز فاعل لدعم منظومة الانتخابات.

وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية عقد هذا اللقاء لما يقع على عاتق رؤساء وأعضاء الدوائر الانتخابية في بدء استقبال أعضاء الهيئات الانتخابية في مدن ومناطق الإمارة من المقبلين على الترشح لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وإجازة حملاتهم الانتخابية.

وأوضح أن باب الترشح سيفتح في كافة مقار بلديات إمارة الشارقة اعتباراً من يوم الأحد المقبل العشرين من شهر أكتوبر، ويتواصل لمدة ثلاثة أيام من الساعة الثامنة حتى الخامسة مساء، ليتم فيما بعد ذلك إعلان قائمة المرشحين الأولية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر.

ولفت إلى أنه سيتم فتح تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين في اليوم التالي من إعلان قائمة المرشحين الأولية، وهو يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر ولمدة يومين لاستقبال الراغبين في تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، بشرط أن يكونوا مقيدين في الهيئات الانتخابية ومن نفس الدائرة التي سيقدم فيها إجراء الطعن.

وتابع بأن اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري ستقوم بالرد على اعتراضات المرشحين في الثلاثين من أكتوبر لتعلن في اليوم التالي وهو الحادي والثلاثين من أكتوبر قائمة المرشحين النهائية.

بعدها تحدث ابن نصار مع رؤساء وأعضاء الدوائر الانتخابية بشأن ضوابط وتعليمات الحملات الانتخابية، مشيراً إلى أن للمرشحين الحق في تجهيز حملاتهم الانتخابية والدعايات الترويجية في إطار أحكام وضوابط الحملة الانتخابية المسموح بها، استعداداً لخوض الانتخابات وإقناع الناخبين باختيارهم، مؤكداً أن ذلك يعزز التنافسية بين المرشحين، ويساعد المواطن على اتخاذ قراره في التصويت للمرشح المناسب.

ولفت إلى أن فترة الحملات الدعائية ستكون ما بين الثالث وحتى الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، وعلى المرشحين أهمية الالتزام باشتراطات الحملة الدعائية، وعدم إثارة المجتمع أو تأجيج القبلية، ومراعاة اختصاصات المجلس الاستشاري وصلاحياته في طرح المحاور الانتخابية.

بعدها جرى تبادل الآراء والأفكار في آليات تنظيم فترة سير الحملات الانتخابية، ومنح الموافقات المسبقة للمرشحين حول برامجهم الانتخابية وحملاتهم الدعائية، بما يحقق الغايات الوطنية، ويتيح لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بضوابط الحملة الانتخابية، وتجنب المحظورات الواردة في الدليل الإرشادي للمرشحين.