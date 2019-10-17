بلدية الشارقة تدشن خدمة ذكية لسحب مياه الصرف الصحي

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت بلدية مدينة الشارقة في المنطقة الصناعية الخامسة مبنى قسم خدمات سحب مياه الصرف الصحي وفق أرقى وأفضل المعايير.

وفي إطار حرص البلدية على توفير مبانٍ لمختلف إداراتها بطابع عصري وحديث وتقديم خدماتها لأكبر شريحة من المتعاملين وبكل سهولة ويُسر، كما دشنت البلدية في ذات الوقت خدمة ذكية الصهاريج الاستثمارية «ساحب» لسحب مياه الصرف الصحي والتي تعتبر إحدى الخدمات الذكية التي تقدمها البلدية للمتعاملين.

وحضر حفل الافتتاح ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعدي المدير العام وعدد من مديري الإدارات والموظفين. وأكد الطريفي أن البلدية تعمل على تحديث مبانيها وفق أرقى المعايير لتقديم خدمات ذات جودة عالية.