مؤسسة الأشغال برأس الخيمة تطلق تجربة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، عن تنفيذ تجربة إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح لتشغيل أعمدة الإنارة على شارع الشهداء من دوار مستشفى الشيخ خليفة التخصصي إلى دوار الطويين.

وأشار إلى أن المشروع، وهو المشروع الأول من نوعه في إمارة رأس الخيمة، يأتي ضمن برامج المؤسسة لإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة بهدف تطبيقها على الشوارع الأخرى في الإمارة.

لافتاً إلى أن المشروع يعتمد على تحويل طاقة الرياح السريعة المولدة من حركة الشاحنات والمركبات على شارع الشهداء إلى طاقة حركية، ثم تحويلها إلى طاقة كهربائية يتم استغلالها في تشغيل عدد من أعمدة الإنارة تجريبياً على الطريق الحيوي الذي يربط رأس الخيمة بإمارة أم القيوين والفجيرة.