إطلاق اسم هزاع المنصوري على جسر مشاة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اسم هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، على أحد جسور المشاة في إمارة عجمان، والذي زينته بأربع جداريات تحكي قصة طموح الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول للفضاء.

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي بأن الدائرة احتفلت بالمناسبة بناء على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، موضحاً أن الإنجاز الذي حققه المنصوري يسطر في سجل الشرف والعز بمجال الريادة.

من جانبه أشار الدكتور المهندس محمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إلى أن العمل الفني للفنان رامي الزغوي، الذي عمل على رسم اللوحات التي تحكي قصة الطموح الذي أراده زايد فأصبح اليوم واقعاً يشير له العالم بالبنان.