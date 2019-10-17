حجز 3770 سيارة مهملة وخصم 50 بالمئة للدفع خلال 30 يوماً بالعين

المصدر: العين - داوود محمد

نفّذت بلدية مدينة العين حملة واسعة على السيارات المهملة المتوقفة منذ فترات طويلة في جميع مناطق مدينة العين بشكل مخالف للتعليمات.

حيث أسفرت الحملة عن حجز 3770 سيارة حتى شهر سبتمبر الماضي، لما تشكله هذه المركبات من تشويه للمظهر العام، ويتم حجز المركبة بعد إنذار صاحب السيارة، وتمنح خصماً 50 بالمئة لدفع المخالفة خلال 30 يوماً، حيث تبلغ قيمة المخالفة 3000 درهم.

وأكد محمد مرزوق المزروعي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع وسط المدينة، أن الحملة التفتيشية على السيارات المهملة والمتروكة جاءت لضرورة المحافظة على المظهر العام وتقليل الشكاوى الواردة من الجمهور، بما يضمن القضاء على مشوهات مظهر المدينة والتخلص من المركبات المتروكة والمهملة، وشملت الحملة كل مدينة العين.