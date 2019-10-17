«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع المملكة المتحدة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مكتبه، أندرو جاكسون، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والمناطق الشمالية، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للهيئة، لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، بما يدعم أطر التعاون المشترك.

وبعد ترحيبه بالقنصل البريطاني، أكّد الطاير، أهمية تعزيز أطر التعاون، وتفعيل مساهمة الشركات البريطانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

واستعرض الطاير أمام الوفد الزائر، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام، والوصول بالدولة للمركز الأول في كافة المجالات.

كما تطرق الطاير لخبرات وتجارب الهيئة في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة، من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية، في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

والتي ترمي إلى توفير 75 % من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، ولتحقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

ومن جهته، أشاد القنصل البريطاني بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي للارتقاء بقطاع الطاقة بالدولة، وفي دبي بشكل خاص، وأبدى إعجابه بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، والتي أهّلتها لتبوؤ مكانة متميزة على المستوى العالمي.