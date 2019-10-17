«بلدية أبوظبي» تطلق شهادة إلزامية لأشغال المباني 2020

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي إطلاق «شهادة الأشغال للمباني»، والتي تعتزم تطبيقها إلزامياً مطلع العام المقبل 2020، وهي آلية جديدة، تدخل ضمن منظومة تراخيص البناء وتهدف إلى التأكد من صلاحية المبنى والكشف، وتأمين كافة العناصر بتحقيق شروط الأمن والسلامة للمنشأة، بالتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال محاضرة بمجلس البطين في أبوظبي، عقدت أمس الأول، بحضور جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وسيف بدر القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، وألقاها المهندس خلفان سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في أبوظبي.

وأوضح المهندس خلفان النعيمي، أن شهادة الأشغال ستشمل العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والمرافق الحكومية كافة، مشيراً إلى أن الشهادة ستجدد كل خمس سنوات.

وبيّن أن نطاق أعمال شهادة الأشغال، يشمل الهيكل الإنشائي، وتمديدات المياه والصرف الصحي، والتهوية وأعمال التبريد والتكييف، والإنارة وتوصيلات الكهرباء، ووسائل حماية الأطفال من السقوط من النوافذ والشرفات، وسلامة الدرج وخلوه من أي عوائق، وسلامة أسوار البلكونات والأسطح، والمظهر العام للمبنى.

وأشار إلى أن شهادة الأشغال لها فوائد إيجابية جمة.