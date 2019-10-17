بدء حصر بيانات متقاعدي الشارقة من غير حكومتها المحلية

المصدر: الشارقة - البيان

باشر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بعمليات حصر البيانات الخاصة بمواطني الشارقة المتقاعدين من غير حكومتها المحلية، والذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 17500 درهم، لدراسة دخل أسرهم وحالاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي: «لقد اعتدنا من صاحب السمو حاكم الشارقة توفير كل أنواع الرعاية لأبنائه المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، واليوم تأتي توجيهات سموه بدراسة حالات المواطنين من خارج الحكومة المحلية، والذين خدموا في الدوائر والجهات الحكومية، اتحادية كانت أم محلية.

وذلك من خلال تأمينهم بدخل شهري مناسب، يوفر لهم الاستقرار المادي والمعنوي». وأضاف أن الصندوق باشر بالعمل الفوري على حصر البيانات المتعلقة بدخول أسر المتقاعدين من حملة قيد إمارة الشارقة، مؤكداً أن كافة فرق عمل الصندوق على أهبة الاستعداد لإنجاز عملية الحصر في أسرع وقت، وبإمكان المعنيين التواصل مع الصندوق في أي وقت من خلال وسائل الاتصال المتاحة في حال كان هناك أية استفسارات.

وأعلن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن استقبال البيانات والمعلومات وحصرها سوف يتم من خلال رابط إلكتروني سيتم تخصيصه لهذا الغرض للتعامل مع كافة البيانات بطريقة منهجية منظمة وسريعة، كما سيتم استقبال الطلبات عن طريق أفرع دائرة الموارد البشرية في جميع مناطق الإمارة ابتداء من الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.