حاكم الشارقة يعتمد 162 وظيفة للمواطنين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدفعة الرابعة لتوظيف المواطنين بعدد 162 وظيفة بقيمة 50 مليون درهم سنوياً، منها 85 وظيفة للذكور و77 للإناث، بواقع 77 وظيفة في مدينة الشارقة، وفي خورفكان 23 وظيفة، وفي كلباء 27 وظيفة، وفي دبا الحصن 8 وظائف، وفي المدام 7 وظائف، وفي البطائح 7 وظائف.

أعلن ذلك الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في مداخلة له أمس عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة.

وقال بن خادم إن الدفعة الرابعة التي تم اعتمادها، منها 50 وظيفة لخريجي اللغة العربية والشريعة الإسلامية بالإمارة لتعيينهم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالمدارس الخاصة، إضافة إلى 50 وظيفة أخرى على الملاك العسكري من فئة الشباب الذكور وعدد من أبناء المواطنات.

وأضاف أن عدد الوظائف التي تم اعتمادها في الدفعات الأربع من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال شهر بلغ 724 وظيفة رصد لها 225 مليون درهم سنوياً.