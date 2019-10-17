فحوصات مجانية في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعالية توعوية مجتمعية وفحوصات مجانية، بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، الذي يصادف تاريخ 12 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بأعراض التهاب المفاصل وأسبابه وطرق الوقاية، والتوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي، وتشجيع الكشف المبكر عن التهاب المفاصل.

ومثلت الفعالية فرصة لتسليط الضوء على مبادرة «نصلكم»، لمعالجة المرضى بالتطبيب عن بعد.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أن مبادرة «نصلكم»، تأتي ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها الوزارة لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % في الخدمات الطبية، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات بمعدل 100 %، وفي إطار استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة، وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات، أن الفعالية تهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع بأمراض التهاب المفاصل، وعرض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإجراءات التشخيص والكشف المبكر عن طريق العيادات المتنقلة في المراكز الصحية، ومرحلة المتابعة عن طريق التطبيب عن بعد، بين المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة. ونوهت بوجود 5 عيادات متخصصة في مستشفيات القاسمي وأم القيوين والفجيرة وعبيد الله برأس الخيمة والكويت دبي.

بدورها، أشارت الدكتورة سعاد هناوي رئيس لجنة الروماتيزم بالوزارة، إلى أن برنامج «نصلكم»، يهدف إلى تشخيص حالات التهاب المفاصل من المراحل الأولية، ما يسهم في نجاح العلاج وتفادي المضاعفات.