مواصلات الإمارات تطلق «منصتي» للتعلم الذكي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مواصلات الإمارات برنامج «منصتي» للتعلم الذكي المتخصص في توفير البرامج التعليمية الذكية لمواردها البشرية، انطلاقاً من حرصها على تدريب وتطوير مواردها البشرية، بما يواكب المتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز ثقافة التعلم الذكي التي تتوافق مع المهارات والكفاءات المطلوبة من الموظفين.

وتنسجم مع الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تتبناها للمؤسسة، ويعزز البرنامج استدامة الإنجازات والنجاحات التي حققتها المؤسسة على مدى 38 سنة، ويحقق في الوقت نفسه تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة في هذا المجال.

وقالت فريال توكل، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة: «نلتزم في مواصلات الإمارات بالاستثمار في برامج تطوير وتنمية المواهب، باعتبارها أدوات تسهم بشكل مباشر في تطوير كوادرنا الوظيفية، من خلال توفير فرص التعلم لهم، والارتقاء بكفاءاتهم وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية الطموحة لمواصلات الإمارات».

وأشارت توكّل إلى أن «منصتي» ستسهم في دعم احتياجات التعلم لدى الموظفين، وستعزز من جهود المؤسسة التي تصب في تطويرهم وتمكينهم، والارتقاء بأدائهم وقدراتهم، إذ ستعمل المؤسسة من خلال هذه المبادرة على تمكين 200 موظفٍ من اختيار الدورات التدريبية التي تناسب احتياجاتهم من حزمة تتكون من 10,000 برنامج تدريبي تتوافق محتوياتها مع المهارات والكفاءات المطلوبة للموظفين وتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وقد تم تصميم البرامج التدريبية ومحتواها بطريقة إلكترونية مبتكرة وسهلة الاستخدام عبر النظام الإلكتروني المتاح لهم على أجهزة الحاسوب، والأجهزة الذكية.

وأكدت توكّل أن إطلاق برنامج التعلم الذكي يعكس الحرص المتنامي لدى المؤسسة في دعم عملية التحول الذكي لكافة عملياتها، ويترجم التزامها بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مختلف مجالات عملها، بما في ذلك الإسهام في عملية تعزيز وتطوير كفاءة مواردها البشرية.