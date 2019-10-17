تعاون بين «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«الاتحادية للتنافسية»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بشأن التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات من خلال برنامج ماجستير السياسات العامة في تخصص التنمية المستدامة.

ووقّع مذكرة التفاهم الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، خلال فعالية حضرها عدد من مسؤولي كلية محمد بن راشد والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي.

وتمثل مذكرة التفاهم امتداداً للاتفاقية الموقّعة بين الطرفين عام 2017 بشأن تعزيز التعاون المعرفي وتبادل الرؤى والخبرات الأكاديمية والعلمية.

وقال الدكتور المري: «تمثل مذكرة التفاهم امتداداً لشراكة استراتيجية مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بهدف تأهيل الكوادر المواطنة وإكسابهم المهارات الإدارية الضرورية، من خلال نقل أحدث الحلول والرؤى والخبرات النظرية والعملية لدعم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في كل المجالات».

وثمّن عبد الله ناصر لوتاه الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وكلية محمد بن راشد للدراسات الحكومية، وقال: «تشترك الهيئة والكلية في اهتمامهما الكبير تجاه عملية بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات حول أهم الملفات والمجالات التي لها دور في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة. ولدى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم، ومن خلال كفاءاتنا الوطنية، خبرات كبيرة ومتعددة في مجال التنافسية والبيانات وأهداف التنمية المستدامة.