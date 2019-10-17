4 آلاف مراجع لمركز الطب التكميلي في «صحة دبي» سنوياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت الدكتورة أمجاد المرزوقي أخصائي ومدير مركز دبي للطب التكميلي بالإنابة، أهمية العلاج بغاز الأوزون ودوره الفاعل في علاج حالات مرضية مختلفة كالآلام المزمنة، والإجهاد البدني والإنهاك المصاحب لأعباء الحياة العصرية، وتحسين حالات مرضى التوحد.

وزيادة التركيز والتواصل والتحصيل العلمي للمريض، مشيرة إلى الخدمات المتعددة التي يقدمها مركز دبي للطب التكميلي من خلال عيادات الأوزون، والرنين الحيوي، الميتاترون، التي تستقبل سنوياً أكثر من 4000 مراجع، يتلقون الخدمات العلاجية وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات الطبية في هذا المجال، لافتة إلى الجهود التي يقوم بها المركز حالياً للحصول على الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية JCIA.

حالات

وأوضحت أن المركز يقوم بمعالجة العديد من الحالات المرضية المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز العصبي، وأمراض الجهاز الدوري، ومضاعفاتها، وأمراض الجهاز المناعي، وأمراض الغدد الصماء والاستقلاب مثل السكري ومضاعفاته، والتوحد والاضطرابات الهرمونية، والأمراض الجلدية، والإجهاد العضلي ومتلازمة الإجهاد العام، مضاعفات العلاج الكيماوي والانزلاق الغضروفي.

كما يقدم المركز من خلال عيادة الأوزون الاستشارات الطبية للمرضى، والفحوصات السريرية والمخبرية، وعلاجات الأوزون المتنوعة بحسب الحالة المرضية.

وأشارت الدكتورة المرزوقي إلى فوائد العلاج بالأوزون كالمساعدة على تقليل الالتهابات لقدرة غاز الأوزون على وقف أو تعطيل نمو البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات المسببة للكثير من الأمراض. وتحفيز الجهاز المناعي لتسريع وتعزيز الشفاء، وتحسين الدورة الدموية عن طريق تنظيف الشرايين والأوردة، وتنقية الدم والخلايا الليمفاوية، وإنتاج الهرمونات والإنزيمات بشكل طبيعي، وتسكين الألم.

وأكدت أن العلاج بغاز الأوزون لا يعني الشفاء التام لجميع الحالات، لكنه يحد من المضاعفات السلبية للمرض ويقلل الأعراض وتطور الحالة المرضية محذرة من استخدام الأوزون لعلاج مرضى أنيميا الفول، ومرضى فرط إفراز الغدة الدرقية، والحوامل، ومرض سرطان الدم (اللوكيميا الحادة).

طرق

وأشارت الدكتورة المرزوقي إلى الطرق المتعددة للعلاج بغاز الأوزون والتي تختلف باختلاف الحالة المرضية، ومنها: العلاج عن طريق الدم من خلال سحب كمية قليلة من الدم حيث يضاف إليها غاز الأوزون ثم يتم إعادتها مرة أخرى للجسم، والحقن العضلية والمفصلية، والحقن الشرجية المعوية، وماء الأوزون، ومرهم الأوزون، والعلاج الموضعي للجروح.

وأشارت إلى الثقة العالية للمرضى بخدمات المركز والتي وصلت خلال العام الماضي إلى 93%، بينما بلغت نسبة الرضى عن خدمات المركز حسب نتائج شركة استشارية متخصصة إلى 95%، ونسبة السعادة 91%.

وأشارت إلى الإقبال الكبير على خدمات المركز، حيث وصل عدد المراجعين خلال العام الماضي إلى أكثر من 5000 مراجع سنوياً بينهم 3 آلاف و465 مريضاً راجعوا عيادة الأوزون، وألف و141 لعيادة الرنين الحيوي، و571 مريضاً راجعوا عيادة الميتاترون.