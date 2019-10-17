«الفطيم» تدخل قطاع الرعاية الصحية عبر منصة «هيلث هَب»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة الفطيم، أمس، شركة «الفطيم للصحة»، ومنصتها الصحية «هيلث هَب»، والتي ستقدم أرقى مستويات الرعاية الصحية المتخصصة إلى المقيمين في الدولة.

وإلى جانب افتتاح 10 عيادات ضمن المرحلة الأولى، تشمل خطط التوسع لــ «هيلث هَب» على المستويين الإقليمي والعالمي، خلال العامين القادمين، إطلاق 26 عيادة متعددة الاختصاصات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز تميز فائقة التخصص، ومستشفيين.

وتم إطلاق «هيلث هَب» خلال فعالية خاصة، أقيمت بحضور كل من معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومارسي غروسمان، القنصل العام لكندا في دبي، وعمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، والدكتور حيدر سعيد اليوسف المدير العام لشركة الفطيم للصحة.

ويوفر «هيلث هَب»، حلول رعاية صحية متكاملة للجميع، مدعومة بحلول ذكية، ضمن بيئة مُريحة قائمة على الابتكار وتحقيق السعادة. وبإمكان المرضى الشعور بالراحة والثقة، وبأنهم يتعاملون مع أطباء متخصصين في جميع المجالات، وملمين بأفضل الممارسات الصحية العالمية.

معايير

وقال معالي القطامي: «يسرنا أن تقوم كبرى الشركات، مثل مجموعة الفطيم، بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحة بدبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تصبح من كبار اللاعبين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. ويتماشى ذلك تماماً مع خطة دبي الاستراتيجية، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطور ونقل قطاع الرعاية الصحية في الدولة إلى مستوى جديد من الكفاءة، وتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية.

وتتضمن العيادات العشر الأولى التي تم افتتاحها، خمس عيادات تتوزع على مناطق واحة السيليكون والورقاء وديسكفري جاردنز والقصيص والمدينة العالمية، مع خطط لافتتاح المزيد من العيادات خلال الأشهر القليلة القادمة، في كل من البرشاء، وجبل علي، والنهدة، وبر دبي.

بالإضافة إلى العيادات المتوقع افتتاحها في أرجاء الدولة، إلى جانب العقارات المدارة من قبل مجموعة الفطيم في كل من دبي فستيفال سيتي وفستيفال بلازا، التي سيتم إطلاقها في شهر ديسمبر. أما العيادات الخمس الأخرى، فهي مخصصة لخدمة موظفي مجموعة الفطيم. ويتم قبول جميع بطاقات التأمين الصحي التي توفرها شركات التأمين الرائدة، وشركات إدارة المطالبات في جميع المراكز التابعة لـ «هيلث هَب».

استثمار

وبدوره، قال عمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم: «يعد هذا الاستثمار هو الأول من نوعه لمجموعة الفطيم في قطاع الرعاية الصحية، وقفزة نوعية ضمن جهود الشركة في تنويع محفظة أعمالها. وينصب تركيزنا حالياً على بناء منظومة صحية شاملة ومستدامة، تهدف إلى إضافة قيمة حقيقية للقطاع الصحي، وتسهم في بناء نظام رعاية صحية عالمي المستوى في الدولة».

وقال الدكتور حيدر اليوسف، المدير العام لشركة «الفطيم للصحة»: «تشكل مراكز «هيلث هَب»، علامة فارقة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، والمراكز الطبية متعددة الاختصاصات، والتي من شأنها إحداث تحوّل نوعي في القطاع».

نقلة

قال الدكتور حيدر اليوسف: نتطلع من خلال المراكز الجديدة، لإحداث نقلة نوعية في تجارب الرعاية الصحية رفيعة المستوى، عبر توفير خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، بأسلوب جديد، من خلال التواصل معهم بشكل مختلف، وتوفير أحدث التقنيات الذكية وعالية الجودة.