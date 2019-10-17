«أوبر للتقنيات»: التنقل الذاتي يجعل المواصلات آمنة ومنخفضة التكلفة

المصدر: دبي - البيان

استضاف مؤتمر دبي العالمي للتنقل الذاتي القيادة متحدثين مميزين، من بينهم نوا زايك، رئيس مجموعة أوبر للتقنيات المتطورة، إذ طرح أفكاراً مهمة عن متطلبات تطوير تقنيات القيادة الذاتية على نطاق واسع في أوبر، وتطرق إلى كيفية إسهام المجموعة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع، ما يؤكد حيوية تقنية القيادة الذاتية باعتبارها من الممكنات الحاسمة.

وقال: «بإمكان تقنية النقل الذاتي القيادة أن تجعل المواصلات آمنة ومنخفضة التكلفة، فضلاً عن تحسين كفاءة الاستفادة من المساحات، ولا نود أن نصبح مصنّعين للمركبات، بل شركاء مع المصنعين، من أجل فتح باب الاستفادة من إمكانيات التنقل الذاتي القيادة ودمجها في شبكة أوبر، وننظر إلى المنظمين باعتبارهم متعاونين حريصين على كسب ثقة العملاء، وهذا التعاون من شأنه أن يسهم في إنضاج التقنيات الناشئة، وفي مثل هذا المؤتمر من الرائع رؤية الأفكار والمبادرات التي تبشر بمستقبل واعد».

وأضاف زايك: «باعتقادنا أن الناس بحاجة إلى التشجيع لتخطي الحواجز الثقافية، لاستخدام التشارك في المركبات أو الرحلات الذي لن يؤدي إلى تخفيض مستوى الغازات الدفيئة فقط، بل يسهم أيضاً في توفير مساحات».

سهولة

وقال: «غير أن هذا التحول سيكون سهلاً بدرجة كبيرة إن كانت التقنية المستخدمة للتشارك في الرحلات مبسطة ويسهل الوصول إليها، فالسلامة لم تعد مطلباً ترفيهياً، وفي أوبر نستثمر في التقنيات المتقدمة التي تمتاز بالذكاء ومعقولية التكلفة، كما نسعى لدمج التقنيات المستدامة المتقدمة ضمن إطار شبكة مشتركة حتى نتمكن من رؤية المزايا الحقيقية للتقنية».