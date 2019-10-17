سلطة واحة دبي للسليكون تستعرض تعاونها مع هيئة الطرق

المصدر: دبي - البيان

استهل معمّر الكثيري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسليكون (Executive Vice-president of Engineering and Smart City)، الكلمة الرئيسة لسلطة واحة دبي للسليكون، في مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في يومه الثاني الأخير (16 أكتوبر) 2019، (استراتيجية واحة دبي للسليكون 2021)، التي تضمنت أربعة محاور أساسية، هي:

محور التكنولوجيا (Technology Hub)، مجتمع ودود (Desired Society)، أناس أكثر سعادة (Happiest People) ومدينة ذكية (Smart City). وألقى الكثيري هذه الكلمة، بحضور عدد من المهتمين في مجال التقنيات الذكية من الدولة ومختلف دول العالم، ومن المشاركين في الحدث.

واستعرض الكثيري، في العرض المرئي الذي قدمه كذلك مجالات التعاون القائمة مع هيئة الطرق والمواصلات، وخاصة في مجال التنقّل، ومنها الاختبارات التي أجرتها الهيئة لعدد من الشركات الرائدة والناشئة والجامعات المحلية والعالمية، التي شاركت في تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة، الذي جرى في طرق ومضامير خصصتها واحة دبي للسليكون للمشاركين، لمدة أربعة أشهر.

في وقت سابق من العام الجاري. ومن بين أوجه التعاون الأخرى، التي استعرضها الكثيري مع هيئة الطرق والمواصلات، هي اختبارات التاكسي ذاتي القيادة، الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، حيث تجري اختباراته في طرق ومضامير واحة دبي للسليكون، وذلك للوقوف على أداء هذا النوع من التنقّل، ومنها جوانب السلامة على الطرق. وأشاد معمّر الكثيري بالإنجازات التي حققتها وتحققها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مجال التنقّل الجماعي والبنى التحتية، بالإضافة إلى مبادراتها القيّمة في مجالات التقنيات الذكية.