هنريك شارفي : زملاء آليون يؤدون الأعمال قريباً

المصدر: دبي ــ البيان

أكد البروفسور هنريك شارفي المدير التنفيذي لشركة فاونديشن أتونوماس، عضو اللجنة العليا لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في الجلسة الرئيسة من جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، أننا قريبون جدا من مشاهدة زملاء في العمل آليين، نساء ورجالاً، يؤدون الأعمال التي يؤديها الموظفون الرسميون ويتعاونون معهم ويساهمون جداً في المنتج النهائي للعمل ويؤدون المهام نيابة عن زملائهم البشر الحقيقيين الذين يتغيبون أو يكونون في إجازات عن العمل، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتوصل قريبا إلى وجود روبوتات تتحكم بها بعض الأعضاء الحيوية المأخوذة من البشر.

وقال شارفي: يمكن للبشر الاستفادة من البشر الآليين استفادة كبيرة جدا من خلال تحديد العلاقة بين الطرفين، وتحديد أوجه الاستفادة وتمييز واجبات ومهام كل فئة وتحديد اختصاصات الروبوتات بشكل واضح ومفيد، خاصة أننا يمكننا أن نعلم الإنسان الآلي مهمات حساسة ودقيقة، ويمكن أن يكون مبرمجا وقادرا على التعامل مع البشر ومع الروبوتات الأخرى ويميز بين النوعين.

وكشف خلال جلسة «جمع المركبات ذاتية القيادة والروبوتات على أرض الواقع» عن مساهمته في صنع روبوت يشبهه تماما، ويتحاور معه وينوب عنه في بعض المهام.