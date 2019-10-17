محور الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة «الخدمات اللوجستية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وسيكون محور التحدي في الدورة المقبلة (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة).

وتشمل وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، وغيرها، بهدف توسيع نطاق العمل، ومجالات التطبيق، للشركات التي ستشارك في التحدي، وستبدأ الهيئة في تلقي الطلبات المشاركة في التحدي اعتباراً من مارس عام 2020، وسيتم إعلان أسماء الشركات والمؤسسات الفائزة في أكتوبر من عام 2021.

جاء ذلك في حفل ختام أعمال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات.

نجاح كبير

وأعرب مطر الطاير عن سروره بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، من حيث الحضور والمشاركة الواسعة لأكثر من 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، وأكثر من 3000 زائر للمعرض المصاحب.

وكذلك من حيث المناقشات والأفكار التي سلطت الضوء على مستقبل تطور تقنيات التنقل ذاتي القيادة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ووضع التشريعات المتعلقة بالنقل الذاتي، كما أعرب الطاير عن سروره بمشاركات كبريات الشركات العالمية في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.

حيث تلقت الهيئة 65 مشاركة في فئات الشركات الرائدة والشركات الناشئة والأكاديميات المحلية والعالمية، تأهل منهم 15 مشاركاً للمراحل النهائية، وفاز 7 مشاركين، بجوائز التحدي الذي تبلغ مجموع جوائزه خمسة ملايين و100 ألف دولار (قرابة 19 مليون درهم).

القطاع اللوجستي

وأضاف: «يأتي تخصيص الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة لمحور (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، في إطار سعي هيئة الطرق والمواصلات لدعم القطاع اللوجستي في إمارة دبي.

حيث تشير الدراسات إلى وجود قرابة 6000 شركة شحن في دبي، وأكثر من 64 ألف شاحنة من مختلف الحمولات والأوزان، ما يترتب عليه وجود حوالي 306 آلاف رحلة يومياً تشكل حوالي 13% من عدد الرحلات بالإمارة يومياً»، مشيراً إلى أن خدمات نقل البضائع في الميل الأول والأخير داخل المدينة، تعد من أهم الخدمات التي تؤثر في الاقتصاد بشكل عام.

لذلك من المتوقع دخول نماذج تشغيل جديدة أو مركبات مبتكرة لتسليم البضائع في الميل الأخير في المستقبل القريب، مؤكداً أن حرص الهيئة على توسيع نطاق العمل في (محور الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة) ليشمل العديد من العناصر مثل وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، يهدف إلى فتح المجال لمشاركة أكبر للشركات والمؤسسات في مختلف فئات التحدي.

وأشار مطر الطاير إلى أن مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة يعد عنصراً أساسياً في دعم جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

40 ورشة عمل

من جانبه، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس لجنة المركبات الذكية والمستدامة: «شهد المؤتمر الذي عقد على مدى يومين تنظيم 40 ورشة عمل، وندوات حوارية، شارك فيها أكثر من 80 متحدّثاً عالمياً، وسلط الضوء على أربعة محاور رئيسة هي التشريعات والقوانين، والمركبات والبنية التحتية المتصلة.

وتقبل المجتمع للمركبات ذاتية القيادة، والأمن الإلكتروني». وأضاف: «ساهمت الجلسات الحوارية والعروض المقدمة في طرح أفكار وحلول مبتكرة للتغلب على التحديات المختلفة لتطبيق تقنيات التنقل ذاتي القيادة، حيث أجمع الخبراء على ضرورة جعل التشريعات مرنة لتواكب التطور السريع للتقنيات هذا بالإضافة إلى وجود معايير ومواصفات تسمح بالأمان الكامل».

وأكد بهروزيان أن الدراسات العالمية أظهرت أن 60% من السكان في العالم لديهم الاستعداد والقابلية لاستخدام المركبات ذاتية القيادة، ويكمن التحدي في عدم وجود قنوات كافية توضح كيفية عمل هذا النوع من التقنيات، وفيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، أجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية وجود إطار شامل يحمي وسائل التنقل ذاتي القيادة من مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال مراكز تحكم موحّدة لحماية البيانات.

تكريم

وكرّم مطر الطاير، في ختام الحفل، الشركات والمؤسسات الراعية لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وشمل التكريم، الشريك الاستراتيجي واحة دبي للسيليكون، والشريك التكنولوجي شركة جاكوار، كما شمل تكريم الرعاة الذهبيين، وهم: مجموعة (الفطيم)، وشركة بارسونز، ومجموعة النابودة، والرعاة الفضيين، وهم:

مؤسسة تاكسي دبي، والزرعوني العالمية للمعدات، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وشركة ويبرو لتكنولوجيا المعلومات، والتاكسي الوطني، وشركة التقنية المتميزة لقطع غيار السيارات (OWS).