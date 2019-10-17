مؤسس «استوديو روس جارد»: دبي ضمن المدن الأكثر استدامة

المصدر: دبي - البيان

قدم دان روس جارد مؤسس شركة استوديو روس جارد، جلسة خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، بعنوان «ربط التكنولوجيا بالناس»، استعرض من خلالها عدة عروض فيلمية مشوقة، سلطت الضوء على كيفية رؤية المستقبل، مؤكداً أن الإنسان هو غذاء التكنولوجيا، متحدثاً عن المهارات التي يجب أن يتسم بها المرء، وهي الإبداعية، والتفكير الانتقادي، وحلّ المشاكل المعقدة.

وأوضح أن التكنولوجيا سيختفي معها السائقون ومراكز الشرطة، في ظل الانتشار المتوقع للمركبات ذاتية القيادة، مشيراً في سياق متصل، إلى أهمية دور التقنية في إيجاد الهواء النظيف، والماء النظيف والطاقة النظيفة، وأن دبي باتت ضمن المدن الأكثر استدامة في هذه المجالات، وأن بلده هولندا، تعيش في موقع جغرافي تحت سطح البحر، وإن خيال الإنسان هناك أسفر عن اختراع جهاز لقياس مستوى البحر، ما ساعد في خلق فيضانات افتراضية، مكنتنا من مواجهة هذه المعضلة، وأنه تم اختراع مكنسة فوق برج سكني، تستطيع شفط الهواء الملوث، وضخ بدلاً منه هواء نقياً، باختصار التكنولوجيا بمقدورها تنقية حياتنا، مضيفاً أن وجود مكنسة لا يفي بالمطلوب، بل لا بد من دور للأشخاص، فهم يلوثون الهواء مجاناً، وتنقيه التكنولوجيا بتكلفة عالية.

وقال جارد: إن ضغط الكربون يمكن أن يتحول إلى ألماس، وهو أمر مبهج ومبشر، تقدمه لنا التكنولوجيا، مشيراً خلال عرضه، كيف لعبت التقنيات في هولندا، في تحويل مسار الدراجات الهوائية إلى مسار مضاء ليلاً، عبر شحنه بطاقة شمس النهار، مؤكداً أن علينا أن نطلق العنان لخيالنا، كي تصبح التكنولوجيا صديقة، ليست للبيئة، بل وللإنسان أيضاً.