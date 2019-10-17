شرطة دبي تبحث التعاون مع المنظمة الأمريكية للإصلاح

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً من المنظمة الأمريكية للإصلاح ضم جيمس كونواي، والدكتور كينيث وليم، وكريستوفر كارتر، والدكتور اليزبيث غونديل، وجيمس غونديل، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، وجرى بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية.

جرى الاستقبال بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، ونائبه العميد مروان جلفار، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، والعميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء المري خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء، وفق المعايير العالمية المتبعة ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم للمؤسسات العقابية والإصلاحية حتى الانتهاء من قضاء فترة عقوبتهم وتأهيلهم.

ومن جانبه قدم العميد علي الشمالي، نبذة للوفد الضيف عن استراتيجية الإدارة العامة للمؤسسات العقابية المنبثقة عن استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى نظام تأهيل النزلاء من خلال برامج إدارة تعليم وتدريب النزلاء التي تضم أقسام البرامج التعليمية، والبرامج الرياضية، والتدريب المهني وغيرها.

كما قدم العميد الشمالي نبذة عن أهم المبادرات التي تقدمها الإدارة العامة للنزلاء ومن أهمها تقديم منحة دراسية بدرجة البكالوريوس لنزلاء المؤسسات العقابية في تخصص إدارة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، حيث تسعى القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير كل العلوم والمعارف والبرامج التعليمية المختلفة لتأهيل النزلاء وتسهيل كل العوائق أمامهم لنيل أعلى درجات العلوم والمعارف.

وقد أبدى وفد المنظمة الأمريكية للإصلاح إعجابه الشديد بالرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء، مشيداً بجهود القيادة العامة لشرطة دبي بشكل عام، في رعاية حقوق النزلاء.

أرقام

استعرض العميد علي الشمالي إحصاءات إدارة تعليم وتدريب النزلاء، حيث قامت الإدارة بتنفيذ 96 دورة استفاد منها 5062 نزيلاً ونزيلة، ووصل عدد المستفيدين من مكتبات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في الربع الأول من العام الجاري 1631 مستفيداً وبلغ عدد استعارة الكتب 8664 مرة، وبلغ عدد المستفيدين من المطالعة الإلكترونية 1118.