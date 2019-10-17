ديوان المحاسبة يشارك في مؤتمر دولي

المصدر: أبوظبي - وام

يترأس الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، وفد الديوان المشارك بالمؤتمر السنوي للمنظمة الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي «الأولاسافس» الذي يعقد بمدينة سان سلفادور في الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع موضوعين رئيسيين: الأول حول التطبيقات الذكية والحجية القانونية للتوقيعات والوثائق الإلكترونية كأدلة إثبات في عملية التدقيق، ويتناول الموضوع الثاني أهمية تحسين إدارة النزاهة المؤسسية في أجهزة الرقابة المالية في القطاع العام.

وأكد العميمي حرص ديوان المحاسبة على المشاركة في مثل هذه التجمعات الإقليمية، لما لها من أهمية في نقل المعرفة والاطلاع على التجارب والخبرات، سيما في مجال الرقابة على القطاع العام من خلال تعزيز شبكة العلاقات والتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية، ومن بينها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن ديوان المحاسبة سيشارك بورقة حول مكافحة الفساد في القطاع العام وإبراز دور الأجهزة الرقابية في إرساء مبادئ النزاهة والمساءلة وحماية الأموال العامة.