شرطة أبوظبي تتفاهم مع «الاتحاد للقطارات» للتعامل مع الحوادث

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات مذكرة تفاهم بشأن الاستجابة الفاعلة للتعامل مع حوادث القطارات وتقديم الخدمات وخدمات الطوارئ لشبكة السكك الحديدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

وأضاف الجانبان تعديلات على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما العام الماضي، والذي يتم بموجبها إجراء تحقيق في حال وقوع أية حوادث لمعرفة الأسباب وتحسين فرص العمل لتكون مرجعاً لفرق البحث والإنقاذ.

وجرى توقيع المذكرة على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للطوارئ «مواجهة تحديات الطوارئ من أجل مجتمع آمن ومتسامح» المقام حالياً في إمارة أبوظبي.

ووقع مذكرة التفاهم عن شرطة أبوظبي العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية، وعن شركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي للشركة.

وينسق الجانبان إعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال حوادث القطارات، وتقييم وتطوير نقاط العمل المشتركة، وتفعيل التوصيات، وقياس نتائجها.

وبموجب المذكرة تختص مديرية الطوارئ والسلامة العامة في التعامل مع حوادث القطارات وتطبيق السيناريوهات والتمارين المشتركة، وتتولى قيادة العمليات الميدانية في البحث والإنقاذ في النطاق الإقليمي والدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الحلول وإنجازها بجودة عالية.

وتضمنت العمل على تأهيل وتدريب الطرف الثاني في مجال الإسعاف والسلامة العامة والتحصين النفسي بالتعاون مع مديرية الطوارئ.

ويتولى الطرف الثاني عمل المقارنات المعيارية بمشاركة الطرف الأول، والتنسيق في تطبيق المعايير عند دخول المنشآت ضمن مسؤوليات الطرف الثاني في حالات الاستجابة والتعامل مع الحوادث.