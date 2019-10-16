المصدر: البيان الإلكتروني

استضافت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتنسيق والتعاون مع شركة جاكوار استعراض سيارة "جاكوار 1-PACE" ذاتية القيادة والتي تم تصنيعها نموذجاً خصيصاً للمشاركة في فعاليات مؤتمر تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة وذلك في إطار مساهمة جاكوار لاند روفر" في استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.



وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة المواصلات الذكية والمستدامة في الهيئة إن التشغيل التجريبي من شركة "جاكوار لاند روفر" لمركبة ذاتية القيادة خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة يعتبر دفعة قوية في الإسهام في دعم استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات في هذا المجال التي تبذل جهوداً كبيرة في دعم تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة وممكناتها في دبي حيث أصبح هذا النوع من المركبات يشكل رهاناً حقيقياً لمتطلبات مستقبل النقل والمدن الذكية إلى جانب تعزيز مفهوم الاستدامة عبر تحفيزنا لاستخدام الطاقة الكهربائية في وسائل النقل.

وأضاف إن الإطلاق التجريبي لمركبة جاكوار ذاتية القيادة في إمارة دبي يسهم في تحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة بتحويل 25 بالمائة من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول 2030 .. داعياً إلى تجسيد استراتيجية حكومة دبي في هذا المجال على أرض الواقع عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف وإلى تفعيل المزيد من التعاون مع القطاع الخاص على مختلف الأصعدة كافة بما يتواكب مع غايات حكومتنا الرشيدة.



وتم اختيار سيارة "جاكوار I-PACE" الكهربائية بالكامل وعديمة الانبعاثات - والحائزة على جائزة سيارة العام العالمية وجائزة أفضل سيارة خضراء لعام 2019 - لهذا المشروع الخاص بفضل ميزات الاستدامة المميزة فيها.

وتم تعديل السيارة المخصصة للإنتاج لتحتوي آلية محسنة لرصد وتفادي المركبات وذلك عبر مزيج من الرادار والكاميرات إضافة إلى نظام تقصي أضواء حركة السير .. كما تم التحكم بسرعة وتوجيه المركبة ذاتياً خلال اختبارات القيادة سواءً أثناء الوقوف أو على الطرقات السريعة فيما اتبع النظام مسارات على خريطة مفصلة عالية الدقة تظهر وجهة الرحلة وصوراً سماوية مفصلة للتقاطعات.

#طرق_دبي تستضيف اختبارات سيارة جاكوار الرياضية ذاتية القيادة https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-10-16-1.3675846 @rta_dubai #البيان_القارئ_دائما