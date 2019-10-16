وفد أوزبكستان الحكومي يطلع على منظومة الاتصال والإعلام الإماراتي

اختتم برنامج زيارة الوفد الحكومي من جمهورية أوزبكستان لدولة الإمارات فعالياته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وامتداداً للجهود الرامية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تحديث وتطوير العمل الحكومي بما في ذلك مشاركة المعارف والتجارب الناجحة في مجال الاتصال والإعلام.

تضمّن جدول الزيارة، والذي نظّمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تعريف الوفد الزائر بمنظومة الاتصال لحكومة الإمارات ونماذج العمل الإعلامية من خلال عقد عدد من ورش العمل والجلسات المعرفية والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الإعلامية والحكومية في الدولة، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الاتصال لدولة الإمارات.

وفي هذه المناسبة، أكد عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء "أن دولة الإمارات مستمرة في الاستثمار وتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة لكل ممارسات وقصص النجاح بما يدعم رؤيتها، فيما تحافظ وتنمي مبدأ الشراكة مع مختلف دول العالم كأحد الركائز المهمة للانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة التي تحقق مصالح الطرفين وتخدم أهداف مسيرتها التنموية الطموحة ضمن جميع المجالات".

وقال بن طوق: "الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان شراكة متميزة، قائمة على التبادل المعرفي ونقل التجارب المميزة، وقد حرصنا خلال زيارة الوفد الأوزبكي على تعزيز الحوار ومشاركة الأفكار والآراء في مجالات الاتصال والإعلام.. ونتطلع للعمل سوياً في القريب العاجل لتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة بين البلدين، تؤسس وتفتح آفاق جديدة في العمل الحكومي وتطويره ".

وعقد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل جلسة تعريفية للوفد الزائر تناولت "منظومة الاتصال لحكومة الإمارات" حيث تم التطرق لأهم قصص نجاح المكتب وأفضل ممارساته، ومن خلال استعراض أنظمة الاتصال الداخلية والخارجية في الحكومة الاتحادية، ومسؤوليات المكتب في تعزيز قنوات الاتصال الداخلي بين الوزارات والهيئات الاتحادية، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي الإعلامي وتطوير القدرات والكفاءات الإعلامية واستعراض أهم أدوات وآليات إعداد وتنسيق الرسائل الاعلامية للحكومة بما يخدم ويحقق الاهداف العامة لخطة الحكومة الاستراتيجية والتواصل مع الجمهور.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي

كما شمل برنامج الوفد الحكومي الأوزبكي زيارة مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي وكان في استقبال أعضاء الوفد منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب، حيث رحبت بالوفد خلال اجتماع موسّع حضره عدد من قيادات العمل الإعلامي في دبي ومنهم جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وخديجة المرزوقي، رئيسة تحرير دبي بوست، وعدد من مدراء القطاعات الأساسية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكدت منى المرّي خلال اللقاء أهمية الحرص المشترك بين الجانبين على تبادل الزيارات والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الإعلام، في إطار منظومة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، منوهةً سعادتها باهتمام المكتب الإعلامي بتوثيق عرى هذه الشراكة في شقها الإعلامي من خلال اكتشاف وتفعيل مزيد من جسور التعاون المشترك لاسيما في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية الشابة وتطبيق أفضل الممارسات بما يواكب المتغيرات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في مجالات الإعلام والاتصال ويوظفها بأسلوب يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولتين الصديقتين.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم ملامح تطور المشهد الإعلامي في دبي وما واكبه من تعزيز لقدرات الاتصال الحكومي في الإمارة في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتأكيد دور الاتصال الحكومي في نشر المعلومات الدقيقة والموثقة حول الإمارة، وإبراز ما يتم تحقيقه على أرضها من إنجازات مُلهِمة تسعى بها دبي للمشاركة في صنع مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، وضمن مختلف المجالات التنموية، وتأكيد دور الإعلام كشريك ذي تأثير إيجابي في دعم عمليات التطوير والبناء والتنمية.

وقدّمت منى المرّي فكرة عامة حول المراحل التي مرت بها مسيرة تطوير العمل الإعلامي في دبي، والتي انطلقت بقوة قبل نحو 20 عاماً بتأسيس "مدينة دبي للإعلام" التي أصبحت اليوم تجمعاً إبداعياً فريداً يضم أبرز وأهم الشركات الإعلامية الإقليمية والعالمية، ووصولاً إلى اختيار وزراء الإعلام العرب مؤخراً لدبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، بما يعكسه ذلك التقدير الدولي من دلالات للمكانة المتميزة التي بلغتها دبي ودولة الإمارات في مضمار العمل الإعلامي.