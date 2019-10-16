توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب جنوب وغرب الدولة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية وشمالية غربية / 16 - 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج.



فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:36 والمد الثاني عند الساعة 03:28

الجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 14:21

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 00:28

الجزر الاول عند الساعة 29: 17 .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 26 65 20

دبي 38 27 80 25

الشارقة 36 25 80 25

عجمان 37 24 75 30

أم القيوين 36 23 80 30

رأس الخيمة 37 25 75 25

الفجيرة 36 26 75 25

العين 37 25 65 15

ليوا 38 24 70 20

الرويس 37 25 75 25

السلع 36 27 75 20

دلما 35 30 75 40

طنب الكبرى 36 29 80 45

طنب الصغرى 36 29 80 45

أبو موسى 36 29 80 45