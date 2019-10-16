المركز التجاري العالمي أبوظبي يفتتح مركز "في إف إس جلوبال" لتقديم طلبات التأشيرات

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح المركز التجاري العالمي أبوظبي مؤخراً مركز "في إف إس جلوبال" لتقديم طلبات التأشيرات في أبوظبي، وذلك في المستوى B2 من الطابق الأرضي.

ويمتد مركز طلبات الـتأشيرات الجديد على مساحة 24 ألف قدم مربع، ويتميّز باتساعه وسهولة الوصول إليه نظراً لقرب المركز التجاري العالمي أبوظبي من أهم المجمعات التجارية والسكنية، ولموقعه الاستثنائي في وسط مدينة أبوظبي.

يأتي افتتاح المركز الجديد لتقديم تجربة معززة للحصول على التأشيرات في إطار عملية مؤتمتة وسلسة في أبوظبي، حيث يمكن للمقيمين التقدم على طلبات تأشيرات السفر إلى 28 دولة من خلال 72 شباك مع قدرة المركز على استقبال أكثر من 1500 طلب في اليوم.

ويقدم المركز خدماته أيضاً من خلال صالات بريميوم لاونج وبلاتينوم لاونج التي تقدم خدمات سريعة وأكثر خصوصية، وهو من بين المراكز التابعة لـ "في إف إس جلوبال" التي تقدم خدمات الحصول على التأشيرات بطريقة احترافية وخاضعة لأعلى مستويات الأمن العالمية.

الجدير بالذكر أن المركز التجاري العالمي أبوظبي يتمتع بموقع فريد في وسط مدينة أبوظبي، وهو قريب من أهم الشركات والمجمعات السكنية، ويوفر المركز التجاري العالمي أبوظبي لزواره أكثر من 4000 مكان لركن السيارات ضمن مساحات واسعة، مع تواجد خدمة ركن السيارات للحصول على تجربة أكثر خصوصية عند زيارة المركز، وسوف يكون لدى المتقدمين على طلبات التأشيرات في مركز "في إف إس جلوبال" الجديد فرصة الاستفادة من تواجدهم ضمن المركز التجاري العالمي أبوظبي، والحصول على تجربة تسوق وترفيه وتناول طعام خارج المنزل في أكثر من 200 وجهة في وسط المدينة.